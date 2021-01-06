Різдво в Україні очікується теплим та дощовим – синоптик

Аня Мартинюк 06 січня 2021, 13:18

Також стало відомо про скоре похолодання в Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 7 січня в Україні переважатимуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу. Опади супроводжуватимуться сильним вітром.

«Де випадатиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу - водії, обережно! Це найбільше стосується західних областей, Вінниччини, ввечері - Житомирщини та західних районів Київщини. У східній частині України, в Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму опади більш ймовірні завтра ввечері», - уточнила Діденко.

У ніч на Різдво стовпчики термометрів покажуть близько нуля градусів, вдень +2+6 градусів, у південній частині +5+12 градусів, на Заході та на північному сході України 0+3 градуси. Синоптик також попередила, що суттєве похолодання прийде в країну на наступному тижні.