Різдво в Україні очікується теплим та дощовим – синоптик

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Також стало відомо про скоре похолодання в Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 7 січня в Україні переважатимуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу. Опади супроводжуватимуться сильним вітром.
«Де випадатиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу - водії, обережно! Це найбільше стосується західних областей, Вінниччини, ввечері - Житомирщини та західних районів Київщини. У східній частині України, в Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму опади більш ймовірні завтра ввечері», - уточнила Діденко.
У ніч на Різдво стовпчики термометрів покажуть близько нуля градусів, вдень +2+6 градусів, у південній частині +5+12 градусів, на Заході та на північному сході України 0+3 градуси. Синоптик також попередила, що суттєве похолодання прийде в країну на наступному тижні.
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