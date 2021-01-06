Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • МОЗ України виступило проти скасування локдауну
  • В Україні можуть ввести е-кабінет пацієнта
  • Стало відомо, чому вакцина від Covid-19 для українців буде дорожчою

SkyUp скасувала рейс в Каппадокію

Аня Мартинюк 06 січня 2021, 12:46
Версія для друку
SkyUp скасувала рейс в Каппадокію

Мандрівникам запропонують інший маршрут. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що авіакомпанія SkyUp не здійснюватиме польоти в Каппадокію, Туреччина. Як відомо, рейси в популярне туристичне місце за маршрутом Київ-Кейсері були запущені всього два тижні тому.

Рейси припинять здійснювати з 10 січня. Мандрівникам, які купили квитки, запропоновано змінити виліт до Стамбулу. За це туристи отримають бонус у вигляді 50 доларів за бронювання в обидві сторони. Також мандрівники можуть просто повернути квитки.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції