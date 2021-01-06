SkyUp скасувала рейс в Каппадокію

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Мандрівникам запропонують інший маршрут.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що авіакомпанія SkyUp не здійснюватиме польоти в Каппадокію, Туреччина. Як відомо, рейси в популярне туристичне місце за маршрутом Київ-Кейсері були запущені всього два тижні тому.
Рейси припинять здійснювати з 10 січня. Мандрівникам, які купили квитки, запропоновано змінити виліт до Стамбулу. За це туристи отримають бонус у вигляді 50 доларів за бронювання в обидві сторони. Також мандрівники можуть просто повернути квитки.
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