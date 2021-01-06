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Кім Кардашьян та Каньє Уест розлучаються – ЗМІ

Аня Мартинюк 06 січня 2021, 12:11
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Кім Кардашьян та Каньє Уест розлучаються – ЗМІ

Пара пробула у шлюбі шість років.

Новину передає «Преса України».

Видання Daily Mail повідомило, що зіркова пара, американська зірка реаліті шоу Кім Кардашьян та репер Каньє Уест, розлучається. Пара пробула у шлюбі шість років та має чотирьох дітей.

За даними джерела,  Кім та Каньє ведуть себе стримано, але рішення вони прийняли остаточно. Наразі проходить робота з юристами.

Тим часом журналісти відзначили, що 43-річний Каньє Уест був відсутній на всіх святкових сімейних фотографіях Кардашян. Також на Кім Кардашян не було помічено каблучки. Нагадаємо, раніше Каньє Уест провалив президентську компанію, зробивши ряд гучних заяв про психічний розлад та намір розлучитися з дружиною.

 

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