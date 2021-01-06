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Всесвітньовідомий люксовий бренд видалив сторінки у соцмережах

Аня Мартинюк 06 січня 2021, 11:38
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Всесвітньовідомий люксовий бренд видалив сторінки у соцмережах

Instagram, Facebook та Twitter більше не матимуть офіційної сторінки Bottega Veneta.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що італійський люксовий бренд Bottega Veneta більше не має акаунтів в таких соціальних мережах як Instagram, Facebook та Twitter. Як повідомило видання видання Hypebeast, будинок моди сам видалив сторінки.

Наразі Bottega Veneta очолює креативний директор Даніель Лі. Офіційних заяв з цього приводу він ще не робив.  До слова, сам Даніель Лі ніколи не мав акаунта в Instagram. Дизайнер неодноразово розповідав, що це не для нього.

«Я просто думаю, що світ змінюється дуже швидко. Очевидно, я з зовсім іншого покоління. Я мілленіал. Для мене це не чужа територія. Я виріс в Інтернеті. Я знаю соціальні мережі. В деяких відносинах мені це подобається, в інших – ні . Це частина сучасної культури», - розповідав Даніель Лі.

Варто зазначити, що це вперше модний бренд відмовився від соцмереж.

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