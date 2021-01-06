МОЗ України виступило проти скасування локдауну

Всесвітньовідомий люксовий бренд видалив сторінки у соцмережах 11:38
У 2020 році Аваков роздарував 254 одиниці вогнепальної зброї 12:37
Стало відомо, скільки грошей Україна віддасть МВФ у 2021 році 12:06
Патриот Филатов исполнил погребальную песню сепаратисту Кернесу... Трижды.... На "бис"... 11:42
В Туреччині розробили нову систему швидкої діагностики COVID-19 11:23
На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику 09:39
Спокійна статистика – В Україні незначно збільшилась кількість хворих на коронавірус 08:37
Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою 15:41
Звільнення та помста – В Іспанії чоловік розтрощив бульдозером понад 50 мерседесів 15:10
Супрун не допомагатиме патріотам – Одіозна американка закрила в Україні свої організації 14:39
В Україні запрацювала єдина інформаційна система трансплантації органів 13:59
Свою думку озвучив очільник міністерства Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, міністр МОЗ Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що міністерство не підтримує ідею скасування жорсткого карантину, який запланували на період 8-24 січня 2021 року.
«Міністерство охорони здоров'я, і я вже відповідав на це питання, ми проти перенесення такого (жорсткого) карантину, проти його скасування», - заявив Степанов.
Міністр також спрогнозував збільшення кількості хворих на коронавірус за період новорічних свят, тому локдаун він вважає життєвою необхідністю. Як повідомлялось раніше, сьогодні Кабмін прийме остаточне рішення щодо локдауну в Україні.
11:38: Всесвітньовідомий люксовий бренд видалив сторінки у соцмережах
09:43: Загинув син Геннадія Корбана
12:37: У 2020 році Аваков роздарував 254 одиниці вогнепальної зброї
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.