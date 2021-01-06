МОЗ України виступило проти скасування локдауну

Аня Мартинюк 06 січня 2021, 10:55

Свою думку озвучив очільник міністерства Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, міністр МОЗ Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що міністерство не підтримує ідею скасування жорсткого карантину, який запланували на період 8-24 січня 2021 року.

«Міністерство охорони здоров'я, і я вже відповідав на це питання, ми проти перенесення такого (жорсткого) карантину, проти його скасування», - заявив Степанов.

Міністр також спрогнозував збільшення кількості хворих на коронавірус за період новорічних свят, тому локдаун він вважає життєвою необхідністю. Як повідомлялось раніше, сьогодні Кабмін прийме остаточне рішення щодо локдауну в Україні.