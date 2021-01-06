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В Китаї створили 18-метрового сніговика

Аня Мартинюк 06 січня 2021, 10:15
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В Китаї створили 18-метрового сніговика

Він став окрасою у парку в Харбіні.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в музичному парку в Харбіні, столиці провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю, з’явився гігантський сніговик. Його висота становить 18 метрів.

Сніговика декорували синьо-білою шапкою, червоним шарфом з білими смужками та парою пухнастих пурпурно-блакитних рукавичок. Нагадаємо, коридор площею 2000 квадратних метрів давно став одним з головних пам'яток у Харбіні. Щороку тут збираються тисячі туристів та місцевих відвідувачів.

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