В Китаї створили 18-метрового сніговика

Аня Мартинюк 06 січня 2021, 10:15

Він став окрасою у парку в Харбіні.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в музичному парку в Харбіні, столиці провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю, з’явився гігантський сніговик. Його висота становить 18 метрів.

Сніговика декорували синьо-білою шапкою, червоним шарфом з білими смужками та парою пухнастих пурпурно-блакитних рукавичок. Нагадаємо, коридор площею 2000 квадратних метрів давно став одним з головних пам'яток у Харбіні. Щороку тут збираються тисячі туристів та місцевих відвідувачів.