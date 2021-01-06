Загинув син Геннадія Корбана

Аня Мартинюк 06 січня 2021, 09:43

16-річний Лев Корбан катався на баггі.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Дніпропетровській області загинув син бізнесмена Геннадія Корбана. Мова йде про 16-річного Лева Корбана. За даними ЗМІ, підліток разом з однокласницею Юлією Васик катався на баггі.

На містку транспортний засіб перекинувся та упав в річку Мокра Сура, біля села Новоолександрівка. Глибина була не великою, однак підлітки загинули. Як зазначається, водій та пасажирка були пристебнуті й через це не змогли вибратися з води.

У Мережі тим часом висловлюють сім’ї Корбана слова співчуття. Зокрема, нардеп Максим Бужанський, колишній депутат Ігор Мосійчук та інші. Нагадаємо, у 50-річного Геннадія Корбана 4 синів.