Найбільший в Європі бордель збанкрутував

Аня Мартинюк 06 січня 2021, 09:08

Роботі повій завадила пандемія коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що один з найбільших борделів Європи «Паша» збанкрутував. Публічний дім знаходиться у Кельні, Німеччина. Проблеми з наданням інтимних послуг почалися у березні 2020 року, коли стартувала пандемія коронавірусу.

Як повідомило видання Deutsche Welle, бордель займає одинадцятиповерхову будівлю на 120 номерів. Він розпочав роботу в першій половині 1970-х років. Жриці кохання самостійно знімали номери й платили податки.

Через карантин повії та інший персонал борделю залишилися без роботи. В результаті усіх звільнили в рамках банкрутства, яке оголосили у грудні.