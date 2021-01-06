Найбільший в Європі бордель збанкрутував

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Роботі повій завадила пандемія коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що один з найбільших борделів Європи «Паша» збанкрутував. Публічний дім знаходиться у Кельні, Німеччина. Проблеми з наданням інтимних послуг почалися у березні 2020 року, коли стартувала пандемія коронавірусу.
Як повідомило видання Deutsche Welle, бордель займає одинадцятиповерхову будівлю на 120 номерів. Він розпочав роботу в першій половині 1970-х років. Жриці кохання самостійно знімали номери й платили податки.
Через карантин повії та інший персонал борделю залишилися без роботи. В результаті усіх звільнили в рамках банкрутства, яке оголосили у грудні.
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