В Україні плюс 6 911 нових хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 06 січня 2021, 08:35

Коронавірус виявили у 203 дітей.

Новину передає «Преса України».

За даними міністра МОЗ Максима Степанова, за минулу добу, 5 січня, в Україні виявили 6 911 нових хворих на коронавірус. З них 203 дитини та 406 медпрацівників. На жаль, за добу померли 228 осіб. Одужати вдалось14 490 пацієнтам.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях», - зазначив Степанов.

Ситуація в регіонах наступна.

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 225 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 76 випадків;

Івано-Франківська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 65 випадків;

Луганська область – 187 випадків;

Львівська область – 324 випадки;

Миколаївська область – 120 випадків;

Полтавська область – 309 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 115 випадків;

Тернопільська область – 161 випадок;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 316 випадків;

Черкаська область – 345 випадків;

Чернівецька область – 139 випадків;

Чернігівська область – 35 випадків.