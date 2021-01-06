В Україні плюс 6 911 нових хворих на COVID-19

У 2020 році Аваков роздарував 254 одиниці вогнепальної зброї 12:37
Стало відомо, скільки грошей Україна віддасть МВФ у 2021 році 12:06
Патриот Филатов исполнил погребальную песню сепаратисту Кернесу... Трижды.... На "бис"... 11:42
В Туреччині розробили нову систему швидкої діагностики COVID-19 11:23
На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику 09:39
Спокійна статистика – В Україні незначно збільшилась кількість хворих на коронавірус 08:37
Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою 15:41
Звільнення та помста – В Іспанії чоловік розтрощив бульдозером понад 50 мерседесів 15:10
Супрун не допомагатиме патріотам – Одіозна американка закрила в Україні свої організації 14:39
В Україні запрацювала єдина інформаційна система трансплантації органів 13:59
Стало відомо, чому вакцина від Covid-19 для українців буде дорожчою 13:16
У Греції вакцинований протикоронавірусним препаратом лікар потрапив в реанімацію 12:38
Завдяки VIP-камерам в Україні відремонтували одну звичайну 12:00
Британські вчені визначили, до кого «чіпляється» новий коронавірус-мутант 10:12
«Організатор» теракту у Луцьку Тимошенко здійснив важливу покупку 09:41
Коронавірус виявили у 203 дітей.
Новину передає «Преса України».
За даними міністра МОЗ Максима Степанова, за минулу добу, 5 січня, в Україні виявили 6 911 нових хворих на коронавірус. З них 203 дитини та 406 медпрацівників. На жаль, за добу померли 228 осіб. Одужати вдалось14 490 пацієнтам.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях», - зазначив Степанов.
Ситуація в регіонах наступна.
Вінницька область – 158 випадків;
Волинська область – 135 випадків;
Дніпропетровська область – 225 випадків;
Донецька область – 259 випадків;
Житомирська область – 88 випадків;
Закарпатська область – 76 випадків;
Івано-Франківська область – 120 випадків;
Кіровоградська область – 65 випадків;
Луганська область – 187 випадків;
Львівська область – 324 випадки;
Миколаївська область – 120 випадків;
Полтавська область – 309 випадків;
Рівненська область – 243 випадки;
Сумська область – 115 випадків;
Тернопільська область – 161 випадок;
Херсонська область – 117 випадків;
Хмельницька область – 316 випадків;
Черкаська область – 345 випадків;
Чернівецька область – 139 випадків;
Чернігівська область – 35 випадків.
12:37: У 2020 році Аваков роздарував 254 одиниці вогнепальної зброї
12:06: Стало відомо, скільки грошей Україна віддасть МВФ у 2021 році
11:42: Патриот Филатов исполнил погребальную песню сепаратисту Кернесу... Трижды.... На "бис"...
11:23: В Туреччині розробили нову систему швидкої діагностики COVID-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.