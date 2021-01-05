В Ужгороді молода жінка народила 4 дітей

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Діти з’явилися на світ за авторською методикою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 січня, в Ужгороді 20-річна жінка Лариса народила четверню – трьох хлопчиків та одну дівчинку. Діти з’явилися на світ шляхом кесарського розтину на 30-му тижні вагітності.
Вага дітей - від 1260 до 1460 грам. Це вперше на Закарпатті народилася четверня. Новонароджені та мати почувають себе добре.
Відомо, що унікальні пологи приймала команда хірургів на чолі з акушер-гінекологом Русланом Федько.
«Унікальність цієї операції, третій плід в цілому оплодневому пузирі було розгорнуто з поперечного положення в сідничне передлежання і, аналогічно, народжений в цілому оплодневому міхурі - це ми робимо в Україні вперше. Досі таке ще ніхто не робив», - зазначив Федько.
Також методика передбачає «повільний кесарський розтин», коли діти народжуються максимально імітуючи природні пологи. Техніка є унікальною.
12:37: У 2020 році Аваков роздарував 254 одиниці вогнепальної зброї
12:06: Стало відомо, скільки грошей Україна віддасть МВФ у 2021 році
11:42: Патриот Филатов исполнил погребальную песню сепаратисту Кернесу... Трижды.... На "бис"...
11:23: В Туреччині розробили нову систему швидкої діагностики COVID-19
09:39: На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику
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