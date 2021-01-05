В Ужгороді молода жінка народила 4 дітей

Аня Мартинюк 05 січня 2021, 13:10

Діти з’явилися на світ за авторською методикою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, в Ужгороді 20-річна жінка Лариса народила четверню – трьох хлопчиків та одну дівчинку. Діти з’явилися на світ шляхом кесарського розтину на 30-му тижні вагітності.

Вага дітей - від 1260 до 1460 грам. Це вперше на Закарпатті народилася четверня. Новонароджені та мати почувають себе добре.

Відомо, що унікальні пологи приймала команда хірургів на чолі з акушер-гінекологом Русланом Федько.

«Унікальність цієї операції, третій плід в цілому оплодневому пузирі було розгорнуто з поперечного положення в сідничне передлежання і, аналогічно, народжений в цілому оплодневому міхурі - це ми робимо в Україні вперше. Досі таке ще ніхто не робив», - зазначив Федько.

Також методика передбачає «повільний кесарський розтин», коли діти народжуються максимально імітуючи природні пологи. Техніка є унікальною.