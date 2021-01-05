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У 2020 році Аваков роздарував 254 одиниці вогнепальної зброї

Аня Мартинюк 05 січня 2021, 12:37
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У 2020 році Аваков роздарував 254 одиниці вогнепальної зброї

Інформація про осіб, які отримали зброю, засекречена. 

Новину передає «Преса України».

В Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у минулому році міністр Арсен Аваков нагородило вогнепальною зброєю 254 українців.

«Повідомляємо, що протягом 2020 року нагороджені 254 людини відомчою заохочувальною відзнакою МВС "Вогнепальна зброя"», - розповіли в МВС.

Нагадаємо, у 2018 році МВС засекретило інформацію про осіб, які отримують нагородну зброю.

 

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