У 2020 році Аваков роздарував 254 одиниці вогнепальної зброї

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Інформація про осіб, які отримали зброю, засекречена.
Новину передає «Преса України».
В Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у минулому році міністр Арсен Аваков нагородило вогнепальною зброєю 254 українців.
«Повідомляємо, що протягом 2020 року нагороджені 254 людини відомчою заохочувальною відзнакою МВС "Вогнепальна зброя"», - розповіли в МВС.
Нагадаємо, у 2018 році МВС засекретило інформацію про осіб, які отримують нагородну зброю.
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