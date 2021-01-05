Стало відомо, скільки грошей Україна віддасть МВФ у 2021 році

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що у поточному році українська держава повинна виплатити МВФ близько 1,7 млрд доларів. Перший платіж повинен пройти 1 лютого. Мова йде про 50,68 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ).
4 лютого доведеться віддавати ще 98,5 млн СПЗ. Наступні платежі заплановані на 4 лютого - 98,5 млн СПЗ; 12 березня і 13 вересня - по 295,5 млн СПЗ. 1 листопада 2021 року доведеться заплатити 43 млн СПЗ і це буде останній платіж.
Як повідомлялось раніше, МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України. Так, українська сторона може отримати близько $5 млрд.
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