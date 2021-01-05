Патриот Филатов исполнил погребальную песню сепаратисту Кернесу... Трижды.... На "бис"...

zmxn 05 січня 2021, 11:42

... Вместо предисловия. Полковник ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин: "В начале 2014 года, после бегства Януковича, губернатор Харьковской области Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес летали в Москву и согласовывали с российскими властями план создания "Харьковской народной республики". Когда проект был утвержден, они вернулись домой, готовясь провозгласить "ХНР", но им сказали: "Пока не надо...".

...На смерть несостоявшегося "президента Харьковской народной республики", а в придачу коллаборациониста, шизофреника, "наперсточника" и "кидалу" Геннадия Кернеса отреагировали, пожалуй, все у кого сегодня есть доступ к интернету. Но мэр Днепра Борис Филатов сделал это аж трижды. Да-да, три раза подряд - 17 декабря (10:35), 17 декабря (18:52), 23 декабря (13:30) - на своей странице в ФБ он во весь голос затянул рвущий душу "плач Ярославны". Я не стану размещать в материале эти сентиментальные панегирики, достойные разве что памяти какого-нибудь выдающегося ученого современности, писателя или государственного деятеля, ушедшего на небеса. Кому интересно - ступайте на страницу Филатова, держа наготове три таблетки валидола и три носовых платка. Удивительно! Ибо, когда в 2014 году Кернес с георгиевской ленточкой на груди скакал вместе с Добкиным по Харькову - Филатов вместе с Ярошем занимался комплектацией добровольческого батальона в Днепропетровске. И когда Кернес получал в Кремле наставления по свержению законной власти в Харькове - Филатов призывал давать любые обещания и гарантии сепаратистам, а потом убивать их и вешать. Но когда один из фундаментальных сепаров - Гена Кернес - скоропостижно отправился на тот свет, произошло "чудо": Борис Альбертович, вместо того, чтобы подойти к гробу и плюнуть в покойника, "опустился на колено и, роняя слезы, траурно взвыл"...

Borys Filatov о Кернесе: "Человек-эпоха... Он любил Харьков, он жил им. Он был сложным, резким, разным..."

На фото военный медик - гауптштурмфюрер СС Ян Монк - ведет прием советских граждан в оккупированном Днепропетровске.

А еще гитлеровцы позволили легальное хождение советских ден/знаков на оккупированных территориях. Они же в кратчайшие сроки навели порядок на улицах украинских городов, вычистили свалки, организовали культурно-массовую работу. Заработали десятки новых магазинов. Была возобновлена деятельность театров и кинотеатров. Тем, кто был в состоянии составить самый примитивный бизнес-план, было позволено открыть мелкие предприятия. Железнодорожный транспорт стал бесплатным. Русские женщины, родившие ребенка от немцев, имели право на приличные алименты от немецкого командования. Как только гитлеровцы занимали очередной населенный пункт, они тут же в торжественной обстановке открывали православный храм. В обязательную программу средних школ был введен Закон божий. Функционирование ВУЗов в оккупированных украинских городах было восстановлено. И так далее и тому подобное... Гитлер, с учетом вышеперечисленного, сделал для граждан Советской Украины в ХХ веке ничуть не меньше, чем Кернес для их внуков в ХХI... Так почему бы ежегодно, 30 апреля, в день смерти Фюрера, Борису Филатову не радовать своих апологетов траурным постом, начиная его словами: "Человек-эпоха Гитлер очень любил славян. Просто иногда он был сложным и резким в своих поступках...".

Borys Filatov о Кернесе: "Лучшее доказательство реального отношения к нему людей это то, что попрощаться в Оперный пришли тысячи благодарных харьковчан, стоявшие в огромной многочасовой очереди на морозе.

На фото - похороны. Тысячи и тысячи благодарных... нет, язык не поворачивается назвать это ублюдочное стадо - украинцами. Это не похороны Кернеса, это похороны Моторолы.

Такого же мерзавца и гопника, как этот "сложный и разный Кернес". Только калибром помельче... И мэр Днепра Филатов в восторге от увиденного! Но ведь Альбертыч не может не понимать, что "благодарные харьковчане", пришедшие проститься с Кернесом - это и есть та самая "ватная" биомасса, которая в 2014 году топтала флаги родного государства и визжала: "Путин, введи войска". Это и есть те самые подонки, которых мэр Днепра шесть лет назад называл мразями и жаждал вешать. Вчера - пророссийские "мрази", сегодня - "благодарные харьковчане": какой же он оригинально-загадочный, этот патриот Украины Борис Филатов!

... Интересная деталь... Сложно было не заметить, как за истекшие полгода, в лексиконе городского головы, во всех его интервью и блогах, чаще других звучала одна и та же фраза: "Криминальный авторитет Нарик". Видимо, таким образом "брезгливый" городской голова старался подчеркнуть собственное величие, глубокий интеллект и голубой оттенок крови, циркулирующей в его благородных венах. Но только как же быть с тем, что горячо любимый им "человек-эпоха" - это ранее судимый Геннадий Кернес, состоявший на оперативном учете органов МВД (в том числе и Центрального аппарата МВД Украины) как уголовный авторитет, известный под кличкой "Гепа"? Какой-то аномально-извращенный подход у Бориса Альбертовича в определении добропорядочности уголовных авторитетов. Ну не Филатов, а просто какой-то Маяковский: "Крошка сын к отцу пришел и сказала кроха: "Дядя Гепа - хорошо! Дядя Нарик - плохо!".

Borys Filatov: "Гена и после своей смерти показал дулю всем своим ненавистникам". Мальчишки и девчонки, чьи отцы пали смертью храбрых в Донецком аэропорту, еще до вашего появления на свет, я обращаюсь к вам - это всем вам он показал дулю.

Borys Filatov: "Сотни идиотов, считающих себя «патриотами» и «христианами», вылили в интернете тонны желчи и ненависти". Сорокалетние украинские матери, потерявшие в Иловайском котле своих единственных сыновей и вмиг превратившиеся в древних старух, я обращаюсь к вам - это ведь вы те самые идиотки и нехристи.

Borys Filatov: "Если мы хотим построить новую страну, страну благополучия и равных возможностей, то мы должны научиться слышать и слушать друг друга". Ампутанты, колясочники, безрукие и безногие юноши - двадцатипятилетние ветераны АТО, я обращаюсь к вам - это ведь именно вы так и не прислушались к мнению Геннадия Кернеса, что Россия - это не агрессор, а к Путину надо относиться с уважением.

... 1 декабря 2020 года я написал статью, которая называлась "Путин приобрел верного пажа в лице Бориса Филатова" https://uapress.info/ru/news/show/179990. Очень многие приняли ее в штыки, обвиняя меня в клевете и дезинформации. У кого-то сегодня остались сомнения в том, что Борис Филатов сменил "масть" и активно играет на стороне Кремля?

... Не переживайте, патриоты. Все сепары когда-нибудь сдохнут. Пророссийские мэры "рванут" в Ростов и арендуют недорого летнюю кухню у проФФесора-шапкокрада. А Батькивщина остается навечно.

Слава Украине!

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".