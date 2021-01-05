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Людям більше не доведеться довго чекати на результат тесту. Він буде доступний протягом 10 секунд.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 січня, турецькі ЗМІ повідомили, що вчені Національного дослідницького центру нанотехнологій Бількентского університету (UNAM) розробили унікальну систему Diagnovir для виявлення коронавірусної інфекції нового типу. Вона, як запевнили вчені, з 99% точністю видає результат всього за 10 секунд.
Доктор Буленд Ортач розповів, що його команда трудилась над системою 7 місяців. Нова діагностична система, заснована на нанотехнологіях, може виявити вірус COVID-19 протягом 10 секунд за допомогою мазка, взятого з рота.
Це означає, що людям не доведеться здавати неприємні мазки з глибоких ділянок, таких як ротоглотка та носоглотка. Якщо вірус буде присутній у слині, то система підсвітиться іншим кольором.
Масове виробництво Diagnovir планують розпочати протягом 2 місяців, відразу після отримання необхідних дозволів від Комітету з етики Агентства з фармацевтики та медичних виробів Туреччини (TİTCK).
11:42: Патриот Филатов исполнил погребальную песню сепаратисту Кернесу... Трижды.... На "бис"...
11:23: В Туреччині розробили нову систему швидкої діагностики COVID-19
09:39: На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику
08:37: Спокійна статистика – В Україні незначно збільшилась кількість хворих на коронавірус
15:41: Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою
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