В Туреччині розробили нову систему швидкої діагностики COVID-19

Аня Мартинюк 05 січня 2021, 11:23

Людям більше не доведеться довго чекати на результат тесту. Він буде доступний протягом 10 секунд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, турецькі ЗМІ повідомили, що вчені Національного дослідницького центру нанотехнологій Бількентского університету (UNAM) розробили унікальну систему Diagnovir для виявлення коронавірусної інфекції нового типу. Вона, як запевнили вчені, з 99% точністю видає результат всього за 10 секунд.

Доктор Буленд Ортач розповів, що його команда трудилась над системою 7 місяців. Нова діагностична система, заснована на нанотехнологіях, може виявити вірус COVID-19 протягом 10 секунд за допомогою мазка, взятого з рота.

Це означає, що людям не доведеться здавати неприємні мазки з глибоких ділянок, таких як ротоглотка та носоглотка. Якщо вірус буде присутній у слині, то система підсвітиться іншим кольором.

Масове виробництво Diagnovir планують розпочати протягом 2 місяців, відразу після отримання необхідних дозволів від Комітету з етики Агентства з фармацевтики та медичних виробів Туреччини (TİTCK).