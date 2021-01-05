В Україні можуть ввести е-кабінет пацієнта

Патриот Филатов исполнил погребальную песню сепаратисту Кернесу... Трижды.... На "бис"... 11:42
В Туреччині розробили нову систему швидкої діагностики COVID-19 11:23
На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику 09:39
Спокійна статистика – В Україні незначно збільшилась кількість хворих на коронавірус 08:37
Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою 15:41
Звільнення та помста – В Іспанії чоловік розтрощив бульдозером понад 50 мерседесів 15:10
Супрун не допомагатиме патріотам – Одіозна американка закрила в Україні свої організації 14:39
В Україні запрацювала єдина інформаційна система трансплантації органів 13:59
Стало відомо, чому вакцина від Covid-19 для українців буде дорожчою 13:16
У Греції вакцинований протикоронавірусним препаратом лікар потрапив в реанімацію 12:38
Завдяки VIP-камерам в Україні відремонтували одну звичайну 12:00
Британські вчені визначили, до кого «чіпляється» новий коронавірус-мутант 10:12
«Організатор» теракту у Луцьку Тимошенко здійснив важливу покупку 09:41
У Новорічну ніч українці охочіше дивились на YouTube «Блакитний вогник», ніж виступ Зеленського 13:42
Міністр Максим Степанов роз’яснив, що це означатиме для пацієнта.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що в Україні заплановане впровадження електронного кабінету пацієнта.
«Перш за все, ми хочемо впровадити електронний кабінет пацієнта. У тому числі з інтеграцією його з сервісом «Дія», що дозволить пацієнту бачити його електронну медичну карту», - розповів Степанов.
Крім того, за допомогою електронного кабінету можна буде надавати декларацію з лікарем онлайн, а заразом з цим й доступ до власних даних.
«У кабінеті пацієнта зібрана вся інформація щодо вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить в ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані», - уточнив міністр.
Крім того в МОЗ анонсували електронні лікарняні замість паперових.
11:42: Патриот Филатов исполнил погребальную песню сепаратисту Кернесу... Трижды.... На "бис"...
11:23: В Туреччині розробили нову систему швидкої діагностики COVID-19
09:39: На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику
08:37: Спокійна статистика – В Україні незначно збільшилась кількість хворих на коронавірус
15:41: Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.