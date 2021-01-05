В Україні можуть ввести е-кабінет пацієнта

Аня Мартинюк 05 січня 2021, 10:45

Міністр Максим Степанов роз’яснив, що це означатиме для пацієнта.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що в Україні заплановане впровадження електронного кабінету пацієнта.

«Перш за все, ми хочемо впровадити електронний кабінет пацієнта. У тому числі з інтеграцією його з сервісом «Дія», що дозволить пацієнту бачити його електронну медичну карту», - розповів Степанов.

Крім того, за допомогою електронного кабінету можна буде надавати декларацію з лікарем онлайн, а заразом з цим й доступ до власних даних.

«У кабінеті пацієнта зібрана вся інформація щодо вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить в ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані», - уточнив міністр.

Крім того в МОЗ анонсували електронні лікарняні замість паперових.