За 2020 рік гривня знецінилася майже на 20%

Аня Мартинюк 05 січня 2021, 10:12

За рік долар забрав собі понад 4 гривні.

Новину передає «Преса України».

У минулому році українська національна валюта, гривня, просіла до головної іноземної валюти, долара США, на 4 гривні 58 копійок. Або ж 19,33% - з 23,69 до 28,27 грн/дол. Про це свідчать дані регулятора.

Що стосується євро, то за 2020 рік гривня просіла на 8 гривень 32 копійки. Або на 31,49% - з 26,42 до 34,74 грн/євро.