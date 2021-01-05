За 2020 рік гривня знецінилася майже на 20%

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За рік долар забрав собі понад 4 гривні.
Новину передає «Преса України».
У минулому році українська національна валюта, гривня, просіла до головної іноземної валюти, долара США, на 4 гривні 58 копійок. Або ж 19,33% - з 23,69 до 28,27 грн/дол. Про це свідчать дані регулятора.
Що стосується євро, то за 2020 рік гривня просіла на 8 гривень 32 копійки. Або на 31,49% - з 26,42 до 34,74 грн/євро.
11:23: В Туреччині розробили нову систему швидкої діагностики COVID-19
09:39: На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику
08:37: Спокійна статистика – В Україні незначно збільшилась кількість хворих на коронавірус
15:41: Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою
15:10: Звільнення та помста – В Іспанії чоловік розтрощив бульдозером понад 50 мерседесів
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