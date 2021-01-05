На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику

Аня Мартинюк 05 січня 2021, 09:39

Пацієнти розповіли, чому наважились на операцію саме у період пандемії коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Поки у Мережі жартують з приводу жінок, які збільшили губи й не можуть продемонструвати їх через необхідність носити маску, у Південній Кореї, навпаки, збільшився попит на пластичну хірургію.

Як зазначається, серед жителів Південної Кореї є популярною ринопластика, тобто зменшення розміру носа. 20-річна студентка Рю розповіла, що витратила на операцію 4000 доларів. Навіть більше, дівчина вдячна пандемії, оскільки вона може ходити у масці, яка приховує сліди хірургічного втручання.

«У нас дали добро вакцинації від коронавірусу. Можливо, зараз останній шанс зробити операцію, щоб походити в масці на вулиці та приміщенні», - розповіла вона.

У Південній Кореї, за оцінками, в 2020 році індустрія пластичної хірургії становила 10 мільярдів доларів. Країна є міжнародним центром косметичних процедур. Під час пандемії кількість іноземних пацієнтів зменшилася, однак хірурги охопили більше місцевих та регіональних напрямків.