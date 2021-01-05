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Пацієнти розповіли, чому наважились на операцію саме у період пандемії коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Поки у Мережі жартують з приводу жінок, які збільшили губи й не можуть продемонструвати їх через необхідність носити маску, у Південній Кореї, навпаки, збільшився попит на пластичну хірургію.
Як зазначається, серед жителів Південної Кореї є популярною ринопластика, тобто зменшення розміру носа. 20-річна студентка Рю розповіла, що витратила на операцію 4000 доларів. Навіть більше, дівчина вдячна пандемії, оскільки вона може ходити у масці, яка приховує сліди хірургічного втручання.
«У нас дали добро вакцинації від коронавірусу. Можливо, зараз останній шанс зробити операцію, щоб походити в масці на вулиці та приміщенні», - розповіла вона.
У Південній Кореї, за оцінками, в 2020 році індустрія пластичної хірургії становила 10 мільярдів доларів. Країна є міжнародним центром косметичних процедур. Під час пандемії кількість іноземних пацієнтів зменшилася, однак хірурги охопили більше місцевих та регіональних напрямків.
09:39: На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику
08:37: Спокійна статистика – В Україні незначно збільшилась кількість хворих на коронавірус
15:41: Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою
15:10: Звільнення та помста – В Іспанії чоловік розтрощив бульдозером понад 50 мерседесів
14:39: Супрун не допомагатиме патріотам – Одіозна американка закрила в Україні свої організації
13:59: В Україні запрацювала єдина інформаційна система трансплантації органів
13:16: Стало відомо, чому вакцина від Covid-19 для українців буде дорожчою
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