Кличко розпочав 2021 рік з чергової відпустки

Аня Мартинюк 05 січня 2021, 09:00

Відпустка триватиме всього три дні.

Новину передає «Преса України».

Столичний мер Віталій Кличко організував собі відпустку на період з 4 до 6 січня. На сайті Київської міської держадміністрації з’явилось відповідне розпорядження №904 від 31 грудня 2020 року.

«Відбуваю в щорічну основну відпустку терміном на три календарних дні з 4 по 6 січня 2021 року», - йдеться в документі.

Наразі обов’язки голови Київської міськдержадміністрації покладено на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва. Нагадаємо, минулої осені Віталій Кличко відправився на відпочинок в Єгипет з нагоди перемоги на місцевих виборах.