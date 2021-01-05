Кличко розпочав 2021 рік з чергової відпустки

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Відпустка триватиме всього три дні.
Новину передає «Преса України».
Столичний мер Віталій Кличко організував собі відпустку на період з 4 до 6 січня. На сайті Київської міської держадміністрації з’явилось відповідне розпорядження №904 від 31 грудня 2020 року.
«Відбуваю в щорічну основну відпустку терміном на три календарних дні з 4 по 6 січня 2021 року», - йдеться в документі.
Наразі обов’язки голови Київської міськдержадміністрації покладено на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва. Нагадаємо, минулої осені Віталій Кличко відправився на відпочинок в Єгипет з нагоди перемоги на місцевих виборах.
09:39: На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику
08:37: Спокійна статистика – В Україні незначно збільшилась кількість хворих на коронавірус
15:41: Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою
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