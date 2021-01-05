Спокійна статистика – В Україні незначно збільшилась кількість хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 05 січня 2021, 08:37

Психологічну позначку в 10 тисяч хворих українці не перетнули.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 січня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5 334 людини. З них 164 дитини та 362 медпрацівники.

На жаль, було зафіксовано 202 летальні випадки. За добу було здійснено 39 286 тестів.

5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 4 января 2021 г.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях», - зазначив міністр.

Ситуація в інших регіонах наступна.

м. Київ – 846 випадків;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 86 випадків;

Дніпропетровська область – 320 випадків;

Донецька область – 269 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 65 випадків;

Запорізька область – 418 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 266 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 371 випадок;

Миколаївська область – 87 випадків;

Одеська область – 682 випадки;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 59 випадків;

Тернопільська область – 53 випадки;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 376 випадків;

Чернівецька область – 127 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.