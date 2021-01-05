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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 січня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5 334 людини. З них 164 дитини та 362 медпрацівники.
На жаль, було зафіксовано 202 летальні випадки. За добу було здійснено 39 286 тестів.
5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 4 января 2021 г.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях», - зазначив міністр.
Ситуація в інших регіонах наступна.
м. Київ – 846 випадків;
Вінницька область – 76 випадків;
Волинська область – 86 випадків;
Дніпропетровська область – 320 випадків;
Донецька область – 269 випадків;
Житомирська область – 77 випадків;
Закарпатська область – 65 випадків;
Запорізька область – 418 випадків;
Івано-Франківська область – 61 випадок;
Київська область – 266 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 33 випадки;
Львівська область – 371 випадок;
Миколаївська область – 87 випадків;
Одеська область – 682 випадки;
Полтавська область – 376 випадків;
Рівненська область – 137 випадків;
Сумська область – 59 випадків;
Тернопільська область – 53 випадки;
Харківська область – 313 випадків;
Херсонська область – 84 випадки;
Хмельницька область – 40 випадків;
Черкаська область – 376 випадків;
Чернівецька область – 127 випадків;
Чернігівська область – 87 випадків.
09:39: На тлі пандемії у Південній Кореї зріс попит на ринопластику
08:37: Спокійна статистика – В Україні незначно збільшилась кількість хворих на коронавірус
15:41: Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою
15:10: Звільнення та помста – В Іспанії чоловік розтрощив бульдозером понад 50 мерседесів
14:39: Супрун не допомагатиме патріотам – Одіозна американка закрила в Україні свої організації
13:59: В Україні запрацювала єдина інформаційна система трансплантації органів
13:16: Стало відомо, чому вакцина від Covid-19 для українців буде дорожчою
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