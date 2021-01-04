Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Стало відомо, чому вакцина від Covid-19 для українців буде дорожчою
  • Японці працюють над першим у світі дерев’яним супутником
  • Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком

Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 15:41
Версія для друку
Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою

В МОЗ дали свій коментар.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що харківський «Біолік» не подавав заявки на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу. Про це заявив керівник державного експертного центру при міністерстві охорони здоров'я України Михайло Бабенко.

«Станом на 11:00 4 січня 2021 року в ДЕЦ заяви на реєстрацію будь-яких вакцин проти COVID-19 від компанії "Біолік" не надходили», - заявив він.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що за словами нардепа Віктора Медведчука, харківська компанія збирається зареєструвати вакцину «Супутник V».

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції