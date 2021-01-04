Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою 15:41
Звільнення та помста – В Іспанії чоловік розтрощив бульдозером понад 50 мерседесів 15:10
Супрун не допомагатиме патріотам – Одіозна американка закрила в Україні свої організації 14:39
В Україні запрацювала єдина інформаційна система трансплантації органів 13:59
Стало відомо, чому вакцина від Covid-19 для українців буде дорожчою 13:16
У Греції вакцинований протикоронавірусним препаратом лікар потрапив в реанімацію 12:38
Завдяки VIP-камерам в Україні відремонтували одну звичайну 12:00
Британські вчені визначили, до кого «чіпляється» новий коронавірус-мутант 10:12
«Організатор» теракту у Луцьку Тимошенко здійснив важливу покупку 09:41
У Новорічну ніч українці охочіше дивились на YouTube «Блакитний вогник», ніж виступ Зеленського 13:42
Фермер з Хмельниччини зустрів Новий рік під прокуратурою Тернополя 13:16
Британці почали порушувати карантинні правила, беручи приклад з привілейованих осіб 12:38
Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу 12:09
Японці працюють над першим у світі дерев’яним супутником 11:32
Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз 10:16
В МОЗ дали свій коментар.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що харківський «Біолік» не подавав заявки на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу. Про це заявив керівник державного експертного центру при міністерстві охорони здоров'я України Михайло Бабенко.
«Станом на 11:00 4 січня 2021 року в ДЕЦ заяви на реєстрацію будь-яких вакцин проти COVID-19 від компанії "Біолік" не надходили», - заявив він.
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що за словами нардепа Віктора Медведчука, харківська компанія збирається зареєструвати вакцину «Супутник V».
15:41: Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою
15:10: Звільнення та помста – В Іспанії чоловік розтрощив бульдозером понад 50 мерседесів
14:39: Супрун не допомагатиме патріотам – Одіозна американка закрила в Україні свої організації
13:59: В Україні запрацювала єдина інформаційна система трансплантації органів
13:16: Стало відомо, чому вакцина від Covid-19 для українців буде дорожчою
12:38: У Греції вакцинований протикоронавірусним препаратом лікар потрапив в реанімацію
12:00: Завдяки VIP-камерам в Україні відремонтували одну звичайну
10:12: Британські вчені визначили, до кого «чіпляється» новий коронавірус-мутант
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.