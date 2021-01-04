Інформація про спробу зареєструвати російську антиковідну вакцину в Україні виявилось неправдивою

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 15:41

В МОЗ дали свій коментар.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що харківський «Біолік» не подавав заявки на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу. Про це заявив керівник державного експертного центру при міністерстві охорони здоров'я України Михайло Бабенко.

«Станом на 11:00 4 січня 2021 року в ДЕЦ заяви на реєстрацію будь-яких вакцин проти COVID-19 від компанії "Біолік" не надходили», - заявив він.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що за словами нардепа Віктора Медведчука, харківська компанія збирається зареєструвати вакцину «Супутник V».