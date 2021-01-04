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Звільнення та помста – В Іспанії чоловік розтрощив бульдозером понад 50 мерседесів

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 15:10
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Звільнення та помста – В Іспанії чоловік розтрощив бульдозером понад 50 мерседесів

Подія відбулась на тлі акцій протесту співробітників Mercedes.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в іспанській Віторії колишній співробітник Mercedes викрав бульдозер, щоб вчинити помсту за звільнення. 38-річний чоловік розбив понад 50 автівок компанії, Mercedes V-класу. В результаті він завдав збитків на понад два мільйони євро.

За даними місцевих ЗМІ, чоловік хотів потрапити в заводську будівлю, однак йому це не вдалося. На щастя, людських жертв чи потерпілих немає.

Раніше у Віторії пройшли протести співробітників Mercedes. Люди були незадоволені тим, що роботодавець вирішив ввести «новий план виробництва», який передбачає звільнення 10-15% персоналу.

  

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