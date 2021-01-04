Супрун не допомагатиме патріотам – Одіозна американка закрила в Україні свої організації

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Одразу три організації Уляни та Марка Супрун припинили функціонування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що колишня медреформаторка Уляна Супрун разом з чоловіком Марком закрила три свої громадські організації. Про це розповів журналіст Олексій Романов.
«Ця дивна громадянка США, колишня в.о. міністра охорони здоров'я, більше не хоче захищати патріотів. Вона зайнялася української психіатрією», - зазначив він.
Так, Уляна Супрун закрила громадські організації «Захист патріотів», «Пейтріот дефенс», «Київський культурний клуб». Наразі невідомо, чому американка пішла на такий крок.
Як повідомлялось раніше, Уляна Супрун пообіцяла українцям, що більше не писатиме постів на своїй офіційній сторінці у соцмережі.
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