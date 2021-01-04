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В Україні запрацювала єдина інформаційна система трансплантації органів

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 13:59
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В Україні запрацювала єдина інформаційна система трансплантації органів

Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

З 1 січня в Україні розпочала роботу єдина інформаційна система трансплантації органів та тканин. З відповідною заявою виступив міністр МОЗ Максим Степанов.

«З 1 січня в Україні працює Єдина державна інформаційна система з питань трансплантації органів та тканин. Це був такий важкий виклик в минулому році, коли нам треба було запустити її з 1 січня. Це дуже важлива система, я вже не говорю щодо захищеності цієї системи. Вона важлива з точки зору надання медичної допомоги, з точки зори надання трансплантації людям, які цього потребують», - зазначив міністр.

Степанов уточнив, що система допомагає поєднати донора та реципієнта. Без такої системи неможливо було б розвинути трансплантацію в країні. За словами міністра, в Україні планують вперше провести трансплантацію легень. Також в планах трансплантація кінцівок.

 

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