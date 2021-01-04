Стало відомо, чому вакцина від Covid-19 для українців буде дорожчою

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 13:16

Індонезія за неї заплатить набагато менше.

Новину передає «Преса України».

Голова Державного підприємства «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов роз’яснив журналістам, чому вакцина від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac обійдеться українцям дорожче, ніж індонезійцям. А саме за 59,5 доларів за дві дози.

За його словами, ціна для Індонезії майже на чверть нижче, ніж для України тому, що індонезійська сторона запропонувала стати майданчиком для клінічних випробувань вакцини-кандидата.

«По-друге, Індонезія замовляє не 1,9 млн доз, як Україна. І навіть не 50 млн доз, як Туреччина. Індонезія замовила обсяг продукції, еквівалентний 140 млн доз вакцини. Очевидно, що переговорна позиція азіатів при цьому є в рази сильніше, ніж в українського закупника», - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що харківське підприємство «Біолік» подало документи на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» в Україні.