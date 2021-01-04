У Греції вакцинований протикоронавірусним препаратом лікар потрапив в реанімацію

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Побічні реакції також спостерігались у вакцинових людей у Болгарії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо про чергові випадки негативної реакції людей на вакцину від коронавірусу. У Греції та Болгарії пацієнтам стало зле після вакцинації. Один із них – лікар.
«Заступник начальника госпіталю Тріасіос проходить інкубаційне лікування в Головній державній лікарні Ніка. У 54-річного чоловіка, у якого не було основного захворювання, минулої середи проявилися симптоми інфекції нижніх дихальних шляхів. Він пройшов тест на коронавірус, який дав негативний результат, і не мав ніяких симптомів (задишка, лихоманка, кашель)», - відзначили грецькі ЗМІ.
У Болгарії від початку вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech побічні ефекти проявились у 4 осіб.
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