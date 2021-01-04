Завдяки VIP-камерам в Україні відремонтували одну звичайну

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Про досягнення повідомив Денис Малюська.
Новину передає «Преса України».
Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що одну з камер Київського слідчого ізолятора відремонтували. Кошти для цієї цілі були зібрані за рахунок введення послуги платних камер підвищеного комфорту. Нагадаємо, такі камери з'явилися навесні минулого року й вони принесли у держбюджет понад два мільйони гривень.
«Нова камера в новому році! Приміщення без цвілі від Діда Мороза! Окреме спальне місце на Різдво! Як ви напевно здогадалися, продовжую серію фото того, як ми витрачаємо кошти, отримані за платні камери», - прокоментував Малюська.
нової камери у новому році! приміщення без плісняви від діда мороза! окремого спального місця на Різдво! як ви вже...Опубликовано Denis Malyuska Понедельник, 4 января 2021 г.
Він уточнив, що відремонтована за 67 450 гривень камера вміщує 12 осіб. Малюська особливо наголосив, що на ремонт безкоштовної камери не були використані кошти платників податків.
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