Завдяки VIP-камерам в Україні відремонтували одну звичайну

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 12:00

Про досягнення повідомив Денис Малюська.

Новину передає «Преса України».

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що одну з камер Київського слідчого ізолятора відремонтували. Кошти для цієї цілі були зібрані за рахунок введення послуги платних камер підвищеного комфорту. Нагадаємо, такі камери з'явилися навесні минулого року й вони принесли у держбюджет понад два мільйони гривень.

«Нова камера в новому році! Приміщення без цвілі від Діда Мороза! Окреме спальне місце на Різдво! Як ви напевно здогадалися, продовжую серію фото того, як ми витрачаємо кошти, отримані за платні камери», - прокоментував Малюська.

нової камери у новому році! приміщення без плісняви від діда мороза! окремого спального місця на Різдво! як ви вже... Опубликовано Denis Malyuska Понедельник, 4 января 2021 г.

Він уточнив, що відремонтована за 67 450 гривень камера вміщує 12 осіб. Малюська особливо наголосив, що на ремонт безкоштовної камери не були використані кошти платників податків.