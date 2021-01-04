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На цей раз молодь найбільш уразливіша.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що британські вчені визначили, хто у зоні ризику підхопити новий штам коронавірусу. Старший викладач епідеміології Лондонського університету королеви Марії Дипті Гурдасані зазначила, що британський коронавірус-мутант найбільш поширюється серед людей віком 10-19 років.
За її словами, з цієї вікової категорії коронавірус може перейти до більш зрілого населення, що прискорить збільшення кількості нових хворих і разом з цим й нових смертей. Дипті Гурдасані зауважила, що наразі ситуація з коронавірусом у Великій Британії жахлива. Вона закликає терміново вживати нові протиепідемічні заходи.
10:12: Британські вчені визначили, до кого «чіпляється» новий коронавірус-мутант
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12:38: Британці почали порушувати карантинні правила, беручи приклад з привілейованих осіб
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