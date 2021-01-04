Британські вчені визначили, до кого «чіпляється» новий коронавірус-мутант

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 10:12

На цей раз молодь найбільш уразливіша.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що британські вчені визначили, хто у зоні ризику підхопити новий штам коронавірусу. Старший викладач епідеміології Лондонського університету королеви Марії Дипті Гурдасані зазначила, що британський коронавірус-мутант найбільш поширюється серед людей віком 10-19 років.

За її словами, з цієї вікової категорії коронавірус може перейти до більш зрілого населення, що прискорить збільшення кількості нових хворих і разом з цим й нових смертей. Дипті Гурдасані зауважила, що наразі ситуація з коронавірусом у Великій Британії жахлива. Вона закликає терміново вживати нові протиепідемічні заходи.