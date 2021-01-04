Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Японці працюють над першим у світі дерев’яним супутником
  • Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком
  • Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів

Британські вчені визначили, до кого «чіпляється» новий коронавірус-мутант

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 10:12
Версія для друку
Британські вчені визначили, до кого «чіпляється» новий коронавірус-мутант

На цей раз молодь найбільш уразливіша. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що британські вчені визначили, хто у зоні ризику підхопити новий штам коронавірусу. Старший викладач епідеміології Лондонського університету королеви Марії Дипті Гурдасані зазначила, що британський коронавірус-мутант найбільш поширюється серед людей віком 10-19 років.

За її словами, з цієї вікової категорії коронавірус може перейти до більш зрілого населення, що прискорить збільшення кількості нових хворих і разом з цим й нових смертей. Дипті Гурдасані зауважила, що наразі ситуація з коронавірусом у Великій Британії жахлива. Вона закликає терміново вживати нові протиепідемічні заходи.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції