«Організатор» теракту у Луцьку Тимошенко здійснив важливу покупку

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 09:41

31-річний Кирил Тимошенко придбав дружині особняк.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що заступник глави Офісу президента, він же куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, якого також називають організатором «постановочного» теракту у Луцьку, купив дружині особняк.

Знаходиться він біля Києва в котеджному містечку «Альпийка» й коштує 10 мільйонів гривень. Як дізнались журналісти, Тимошенко зареєстрував покупку у другий день нового року. За документами вілла з 4 спальнями належить дружині Олені.

За даними журналістів, Тимошенко поклав око на двоповерховий особняк проекту «Зальцбург» ще у 2020 році. В результаті маєток переділили на дві окремі одиниці. Наразі постає питання, яким чином новоспечений держпосадовець заробив чималі суми для купівлі вілли. До слова, у Тимошенка є квартира на 181 квадрат у Києві, 3 паркомісця, авто BMW X5 за 2 640 653 гривень.