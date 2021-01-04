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31-річний Кирил Тимошенко придбав дружині особняк.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що заступник глави Офісу президента, він же куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, якого також називають організатором «постановочного» теракту у Луцьку, купив дружині особняк.
Знаходиться він біля Києва в котеджному містечку «Альпийка» й коштує 10 мільйонів гривень. Як дізнались журналісти, Тимошенко зареєстрував покупку у другий день нового року. За документами вілла з 4 спальнями належить дружині Олені.
За даними журналістів, Тимошенко поклав око на двоповерховий особняк проекту «Зальцбург» ще у 2020 році. В результаті маєток переділили на дві окремі одиниці. Наразі постає питання, яким чином новоспечений держпосадовець заробив чималі суми для купівлі вілли. До слова, у Тимошенка є квартира на 181 квадрат у Києві, 3 паркомісця, авто BMW X5 за 2 640 653 гривень.
09:41: «Організатор» теракту у Луцьку Тимошенко здійснив важливу покупку
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13:16: Фермер з Хмельниччини зустрів Новий рік під прокуратурою Тернополя
12:38: Британці почали порушувати карантинні правила, беручи приклад з привілейованих осіб
12:09: Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу
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