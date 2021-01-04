Трамп продовжив заборону на видачу американських віз

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Все через пандемію коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що американський президент Дональд Трамп продовжив заборону на видачу деяких імміграційних і робочих віз. Заборона діятиме до 31 березня 2021 року.
Причина, через яку Трамп пішов на такий крок – пандемія коронавірусу.
«Вплив COVID-19 на ринок праці Сполучених Штатів і на здоров'я американських громад є предметом постійного національного занепокоєння», - заявив Трамп.
Варто зазначити, що обмеження також стосуються лотереї «Грін-карт». Нагадаємо, раніше правозахисники закликали переможця президентських виборів Джо Байдена скасувати указ свого попередника.
09:41: «Організатор» теракту у Луцьку Тимошенко здійснив важливу покупку
13:42: У Новорічну ніч українці охочіше дивились на YouTube «Блакитний вогник», ніж виступ Зеленського
13:16: Фермер з Хмельниччини зустрів Новий рік під прокуратурою Тернополя
12:38: Британці почали порушувати карантинні правила, беручи приклад з привілейованих осіб
12:09: Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу
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