Трамп продовжив заборону на видачу американських віз

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 09:08

Все через пандемію коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що американський президент Дональд Трамп продовжив заборону на видачу деяких імміграційних і робочих віз. Заборона діятиме до 31 березня 2021 року.

Причина, через яку Трамп пішов на такий крок – пандемія коронавірусу.

«Вплив COVID-19 на ринок праці Сполучених Штатів і на здоров'я американських громад є предметом постійного національного занепокоєння», - заявив Трамп.

Варто зазначити, що обмеження також стосуються лотереї «Грін-карт». Нагадаємо, раніше правозахисники закликали переможця президентських виборів Джо Байдена скасувати указ свого попередника.