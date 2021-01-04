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Трамп продовжив заборону на видачу американських віз

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 09:08
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Трамп продовжив заборону на видачу американських віз

Все через пандемію коронавірусу.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що американський президент Дональд Трамп продовжив заборону на видачу деяких імміграційних і робочих віз. Заборона діятиме до 31 березня 2021 року.

Причина, через яку Трамп пішов на такий крок – пандемія коронавірусу. 

«Вплив COVID-19 на ринок праці Сполучених Штатів і на здоров'я американських громад є предметом постійного національного занепокоєння», - заявив Трамп.

Варто зазначити, що обмеження також стосуються лотереї «Грін-карт». Нагадаємо, раніше правозахисники закликали переможця президентських виборів Джо Байдена скасувати указ свого попередника.

 

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