Степанов представив свіжу коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 04 січня 2021, 08:35

Хворих побільшало на 4 158 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 січня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні за минулу добу виявили 4 158 нових хворих на COVID-19. З них 170 дітей та 163 медпрацівники. На жаль, 73 українці, у яких виявили коронавірус, померли.

Тим не менше, за добу одужали 4 693 особи.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях», - йдеться у повідомленні.

До слова, за добу провели всього 13 128 тестів. Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 504 випадки;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 234 випадки;

Донецька область – 162 випадки;

Житомирська область – 91 випадок;

Закарпатська область – 50 випадків;

Запорізька область – 528 випадків;

Івано-Франківська область – 104 випадки;

Київська область – 301 випадок;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 352 випадки;

Миколаївська область – 314 випадків;

Одеська область – 285 випадків;

Полтавська область – 269 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 72 випадки;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 75 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 134 випадки;

Чернігівська область – 45 випадків.