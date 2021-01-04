Степанов представив свіжу коронавірусну статистику

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Хворих побільшало на 4 158 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 січня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні за минулу добу виявили 4 158 нових хворих на COVID-19. З них 170 дітей та 163 медпрацівники. На жаль, 73 українці, у яких виявили коронавірус, померли.
Тим не менше, за добу одужали 4 693 особи.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях», - йдеться у повідомленні.
До слова, за добу провели всього 13 128 тестів. Ситуація в регіонах наступна.
м. Київ – 504 випадки;
Вінницька область – 54 випадки;
Волинська область – 83 випадки;
Дніпропетровська область – 234 випадки;
Донецька область – 162 випадки;
Житомирська область – 91 випадок;
Закарпатська область – 50 випадків;
Запорізька область – 528 випадків;
Івано-Франківська область – 104 випадки;
Київська область – 301 випадок;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 12 випадків;
Львівська область – 352 випадки;
Миколаївська область – 314 випадків;
Одеська область – 285 випадків;
Полтавська область – 269 випадків;
Рівненська область – 54 випадки;
Сумська область – 39 випадків;
Тернопільська область – 72 випадки;
Харківська область – 63 випадки;
Херсонська область – 75 випадків;
Хмельницька область – 26 випадків;
Черкаська область – 300 випадків;
Чернівецька область – 134 випадки;
Чернігівська область – 45 випадків.
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