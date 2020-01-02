У новорічну ніч в Україні піймали 267 п’яних водіїв

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 14:04

А на гарячу лінію «102» надійшло понад 7000 викликів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що у перший день 2021 року поліція виявили 267 п’яних українців за кермом. Саме стільки було виписано адмінпротоколів за п'яне водіння.

«Від наших громадян по спецлінії 102 надійшло 7294 викликів. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння», - відзначили у прес-службі поліції.

Відомо, що у новорічну ніч несли службу 1577 екіпажів патрульних, 23 000 поліцейських і військових з Національної гвардії України.