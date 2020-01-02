У новорічну ніч в Україні піймали 267 п’яних водіїв

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А на гарячу лінію «102» надійшло понад 7000 викликів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що у перший день 2021 року поліція виявили 267 п’яних українців за кермом. Саме стільки було виписано адмінпротоколів за п'яне водіння.
«Від наших громадян по спецлінії 102 надійшло 7294 викликів. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння», - відзначили у прес-службі поліції.
Відомо, що у новорічну ніч несли службу 1577 екіпажів патрульних, 23 000 поліцейських і військових з Національної гвардії України.
13:42: У Новорічну ніч українці охочіше дивились на YouTube «Блакитний вогник», ніж виступ Зеленського
13:16: Фермер з Хмельниччини зустрів Новий рік під прокуратурою Тернополя
12:38: Британці почали порушувати карантинні правила, беручи приклад з привілейованих осіб
12:09: Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу
11:32: Японці працюють над першим у світі дерев’яним супутником
10:16: Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз
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