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З’явився рейтинг трендів на українському YouTube.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що було в трендах YouTube в Україні у новорічну ніч. Так, українці дивилися російський «Блакитний вогник», привітання з Новим роком від лідера Кремля Володимира Путіна та ряд шоу від російських блогерів.
Станом на сьогодні першу сходинку за популярністю зайняло шоу «Що було далі?», на другій кліп російського репера Моргенштерна, третій - «Блакитний вогник». Четверта сходинка дісталась випуску Юрія Дудя з Антоном Птушкіним, четверта – випуску «Вечірнього кварталу». Привітання президента України опинилось на шостій сходинці.
Привітання президента РФ з Новим роком опинилося на 12-й сходинці.
13:42: У Новорічну ніч українці охочіше дивились на YouTube «Блакитний вогник», ніж виступ Зеленського
13:16: Фермер з Хмельниччини зустрів Новий рік під прокуратурою Тернополя
12:38: Британці почали порушувати карантинні правила, беручи приклад з привілейованих осіб
12:09: Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу
11:32: Японці працюють над першим у світі дерев’яним супутником
10:16: Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз
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