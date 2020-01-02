У Новорічну ніч українці охочіше дивились на YouTube «Блакитний вогник», ніж виступ Зеленського

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 13:42

З’явився рейтинг трендів на українському YouTube.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що було в трендах YouTube в Україні у новорічну ніч. Так, українці дивилися російський «Блакитний вогник», привітання з Новим роком від лідера Кремля Володимира Путіна та ряд шоу від російських блогерів.

Станом на сьогодні першу сходинку за популярністю зайняло шоу «Що було далі?», на другій кліп російського репера Моргенштерна, третій - «Блакитний вогник». Четверта сходинка дісталась випуску Юрія Дудя з Антоном Птушкіним, четверта – випуску «Вечірнього кварталу». Привітання президента України опинилось на шостій сходинці.

Привітання президента РФ з Новим роком опинилося на 12-й сходинці.