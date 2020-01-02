Фермер з Хмельниччини зустрів Новий рік під прокуратурою Тернополя

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 13:16

Чоловік впродовж років добивається справедливості через вкрадений врожай.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що фермер Анатолій Землинський з Хмельниччини не святкував Новий рік. Натомість він влаштував акцію протесту під стінами обласної прокуратури Тернополя. Чоловік звинувачує правоохоронців у бездіяльності.

Аграрій розповів, що впродовж років намагається добитися справедливості через вкрадений у нього врожай кукурудзи у 2014 році. В результаті господарство зазнало збитків на понад 90 млн грн. Чоловік наголосив, що до злочину причетні прокуратура та місцеві правоохоронці.

Тернопільські правоохоронці займаються розслідуванням його справи. Під прокуратуру Анатолій Землинський привіз сніп кукурудзи з чорними стрічками та плакат, на якому розповідається про те, що трапилось.