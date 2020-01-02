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Британці почали порушувати карантинні правила, беручи приклад з привілейованих осіб

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 12:38
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Британці почали порушувати карантинні правила, беручи приклад з привілейованих осіб

Про це свідчать результати нового дослідження.

Новину передає «Преса України».

Видання The Guardian повідомило, що за результатами соціального дослідження Covid-19 в Університетському коледжі Лондона, люди у Великій Британії перестали дотримуватися карантинних правил, оскільки вони бачать, що інші люди мають привілеї і не дотримуються цих правил.

Доктор Дейзі Фенкурт, який очолив дослідження, зазначив, що багато нових карантинних правил були занадто складними, щоб їх зрозуміти, тому виникла певна плутанина. 

«Деякі люди перестали боятися, вони вирушали в мандрівки і, як результат, привезли додому нові штами коронавірусу. На цих людей почали рівнятися інші. Вони відчули, що у когось є привілеї, а у когось - ні», - додав він.

Тим не менше, найкраще правила дотримуються жінки та діти. Про це йдеться в дослідженні.

 

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