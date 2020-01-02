Фермер з Хмельниччини зустрів Новий рік під прокуратурою Тернополя 13:16
Британці почали порушувати карантинні правила, беручи приклад з привілейованих осіб 12:38
Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу 12:09
Японці працюють над першим у світі дерев’яним супутником 11:32
Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз 10:16
Народжені в 2021 році діти зможуть дожити до початку XXII століття 09:12
Степанов доповів про зниження темпів поширення коронавірусу в Україні 08:31
Імітація президента - Порошенко другий рік поспіль виступив разом зі справжнім лідером України 14:08
В Україні піднялась вартість оформлення біометричних паспортів 13:38
Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook 13:08
«Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні 11:15
Ізраїль рекордними темпами вакцинує людей від COVID-19 10:39
Дієтологи розповіли, скільки мандаринів можна з'їдати за день 10:01
В останній день 2020 року коронавірус виявили у 9432 українців 09:21
Важлива новина від Зеленського – З Сирії успішно повернули громадян України 09:10
Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком 08:30
Російську вакцину збираються виготовляти в Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що харківське підприємство «Біолік» подало документи на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» в Україні. Відповідну інформацію надав голова політичної ради української партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук.
«30 грудня 2020 року харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я України та Державного експертного центру МОЗ із заявою про державну реєстрацію медичного препарату - вакцини від коронавіруса "Супутник V" для забезпечення вакцинації нею українських громадян», - заявив Медведчук.
Він уточнив, що передача лінії для виробництва вакцини на потужностях «Біолік» може бути здійснена за 2 тижні. На виробництво вакцини піде 2-6 місяців.
13:16: Фермер з Хмельниччини зустрів Новий рік під прокуратурою Тернополя
12:38: Британці почали порушувати карантинні правила, беручи приклад з привілейованих осіб
12:09: Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу
11:32: Японці працюють над першим у світі дерев’яним супутником
10:16: Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз
09:12: Народжені в 2021 році діти зможуть дожити до початку XXII століття
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.