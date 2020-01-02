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Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 12:09
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Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу

Російську вакцину збираються виготовляти в Україні. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що харківське підприємство «Біолік» подало документи на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» в Україні. Відповідну інформацію надав голова політичної ради української партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук.  

«30 грудня 2020 року харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я України та Державного експертного центру МОЗ із заявою про державну реєстрацію медичного препарату - вакцини від коронавіруса "Супутник V" для забезпечення вакцинації нею українських громадян», - заявив Медведчук.

Він уточнив, що передача лінії для виробництва вакцини на потужностях «Біолік» може бути здійснена за 2 тижні. На виробництво вакцини піде 2-6 місяців.

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