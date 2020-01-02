Японці працюють над першим у світі дерев’яним супутником

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Він стане першим «корисним» супутником на планеті.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що лісове господарство Сумітомо об’єднало зусилля з Кіотським університетом задля створення першого корисного супутника на планеті. Супутник створять з одного з найпоширеніших ресурсів матері-природи – дерева. Однією з причин цього неортодоксального вибору є сприяння зменшенню захаращеності простору відкинутим або непрацюючим сміттям.
«Ми дуже стурбовані тим, що всі супутники, які знову потрапляють в атмосферу Землі, згорають і створюють крихітні частинки глинозему, які плаватимуть у верхніх шарах атмосфери протягом багатьох років. Згодом це вплине на навколишнє середовище Землі», - розповів професор Кіотського університету Такао Дой.
Так, дерев'яні корпуси для супутників просто спалюватимуться, як зазначив експерт, «в полум’ї слави», проходячи назад через земну атмосферу. На даний момент амбіційна програма все ще перебуває на стадії розробки, і вчені вивчають, які породи деревини можуть витримати суворі умови простору, що включають сильні коливання температури та радіаційні випромінювання.
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