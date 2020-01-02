Samsung показала еволюцію серії Galaxy S

Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу 12:09
Японці працюють над першим у світі дерев’яним супутником 11:32
Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз 10:16
Народжені в 2021 році діти зможуть дожити до початку XXII століття 09:12
Степанов доповів про зниження темпів поширення коронавірусу в Україні 08:31
Імітація президента - Порошенко другий рік поспіль виступив разом зі справжнім лідером України 14:08
В Україні піднялась вартість оформлення біометричних паспортів 13:38
Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook 13:08
«Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні 11:15
Ізраїль рекордними темпами вакцинує людей від COVID-19 10:39
Дієтологи розповіли, скільки мандаринів можна з'їдати за день 10:01
В останній день 2020 року коронавірус виявили у 9432 українців 09:21
Важлива новина від Зеленського – З Сирії успішно повернули громадян України 09:10
Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком 08:30
У Швейцарії після вакцинації від COVID-19 померла людина 14:09
Компанія представила тизер Galaxy S21.
Новину передає «Преса України».
Напередодні виставки CES 2021 компанія Samsung опублікувала перший офіційний тизер Galaxy S21. 30-секундне відео завершує еволюцію серії Galaxy S. Відео має назву «Нова Галактика чекає».
Хоча у Samsung не озвучили точні дати запуску серії Galaxy S21, джерела повідомили, що він відбудеться в середині січня. На жаль, відео також не говорить багато про новий пристрій. Тим не менше, в Індії можна зарезервувати Galaxy S21 за 27 доларів. У США резервація передбачає знижку на аксесуари у розмірі 50 доларів.
Очікується, що серія Samsung Galaxy S21 буде поставлена в трьох варіантах - Galaxy S21, S21 Plus і S21 Ultra. Подейкують, що ціна на пристрої починаються з 849 євро до 1529 євро.
Раніше стало відомо, що компанія Samsung планує відмовитися від лінійки Note, тому, ймовірно, серія Galaxy S підтримуватиме S Pen.
12:09: Харківське підприємство вирішило зареєструвати російську вакцину від коронавірусу
11:32: Японці працюють над першим у світі дерев’яним супутником
10:16: Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз
09:12: Народжені в 2021 році діти зможуть дожити до початку XXII століття
08:31: Степанов доповів про зниження темпів поширення коронавірусу в Україні
14:08: Імітація президента - Порошенко другий рік поспіль виступив разом зі справжнім лідером України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.