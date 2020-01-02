Samsung показала еволюцію серії Galaxy S

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 10:53

Компанія представила тизер Galaxy S21.

Новину передає «Преса України».

Напередодні виставки CES 2021 компанія Samsung опублікувала перший офіційний тизер Galaxy S21. 30-секундне відео завершує еволюцію серії Galaxy S. Відео має назву «Нова Галактика чекає».

Хоча у Samsung не озвучили точні дати запуску серії Galaxy S21, джерела повідомили, що він відбудеться в середині січня. На жаль, відео також не говорить багато про новий пристрій. Тим не менше, в Індії можна зарезервувати Galaxy S21 за 27 доларів. У США резервація передбачає знижку на аксесуари у розмірі 50 доларів.

Очікується, що серія Samsung Galaxy S21 буде поставлена в трьох варіантах - Galaxy S21, S21 Plus і S21 Ultra. Подейкують, що ціна на пристрої починаються з 849 євро до 1529 євро.

Раніше стало відомо, що компанія Samsung планує відмовитися від лінійки Note, тому, ймовірно, серія Galaxy S підтримуватиме S Pen.