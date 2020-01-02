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А саме для Великої Британії.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що з середини січня вакцину проти коронавірусу AstraZeneca, яку затвердили у Великій Британії, готові поставляти по два мільйони доз щотижня.
Представник AstraZeneca повідомив виданню The Times, що нарощенню поставок ніщо не завадить. За попередніми даними, лікарні в Англії перезавантажені хворими на коронавірус. Як відомо, за весь період пандемії у Великій Британії зафіксували 2 542 065 випадків захворювання. З них 74 125 летальних випадків. Інформація щодо пацієнтів, які одужали, немає.
10:16: Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз
09:12: Народжені в 2021 році діти зможуть дожити до початку XXII століття
08:31: Степанов доповів про зниження темпів поширення коронавірусу в Україні
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