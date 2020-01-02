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Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 10:16
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Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз

А саме для Великої Британії.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з середини січня вакцину проти коронавірусу AstraZeneca, яку затвердили у Великій Британії, готові поставляти по два мільйони доз щотижня.

Представник AstraZeneca повідомив виданню The Times, що нарощенню поставок ніщо не завадить. За попередніми даними, лікарні в Англії перезавантажені хворими на коронавірус. Як відомо, за весь період пандемії у Великій Британії зафіксували 2 542 065 випадків захворювання. З них 74 125 летальних випадків. Інформація щодо пацієнтів, які одужали, немає.

 

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