Трамп анонсував мітинг у Вашингтоні

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 09:46

Поки ще чинний президент США анонсував цікаве шоу.

Новину передає «Преса України».

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні пройде мітинг. Як відомо, в цей день Сенат і Палата представників Конгресу затверджують підсумки виборів президента США. Трамп попередив, що протестуватимуть його прихильники.

«Великий протестний мітинг пройде у Вашингтоні о 11:00 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше», - зазначив він на своїй сторінці у соцмережі.

За словами Трампа, 6 січня буде приведено достатньо доказів того, що результати президентських виборів сфальсифікували. Нагадаємо, раніше були представлені відео, на яких видно, як на деяких дільницях члени комісії дістають з-під столу пакунки з бюлетенями на користь Джо Байдена.