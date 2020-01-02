Трамп анонсував мітинг у Вашингтоні

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Поки ще чинний президент США анонсував цікаве шоу.
Новину передає «Преса України».
Президент США Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні пройде мітинг. Як відомо, в цей день Сенат і Палата представників Конгресу затверджують підсумки виборів президента США. Трамп попередив, що протестуватимуть його прихильники.
«Великий протестний мітинг пройде у Вашингтоні о 11:00 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше», - зазначив він на своїй сторінці у соцмережі.
За словами Трампа, 6 січня буде приведено достатньо доказів того, що результати президентських виборів сфальсифікували. Нагадаємо, раніше були представлені відео, на яких видно, як на деяких дільницях члени комісії дістають з-під столу пакунки з бюлетенями на користь Джо Байдена.
10:16: Вакцину від коронавірусу AstraZeneca продаватимуть щотижня по два мільйони доз
09:12: Народжені в 2021 році діти зможуть дожити до початку XXII століття
08:31: Степанов доповів про зниження темпів поширення коронавірусу в Україні
14:08: Імітація президента - Порошенко другий рік поспіль виступив разом зі справжнім лідером України
13:38: В Україні піднялась вартість оформлення біометричних паспортів
13:08: Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook
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