Народжені в 2021 році діти зможуть дожити до початку XXII століття

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 09:12

Цікаву статистику представили в ЮНІСЕФ.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі організації ЮНІСЕФ повідомили, що за прогнозом у 2021 році народиться близько 140 мільйонів дітей. Також експерти підрахували, що середня тривалість їх життя складе 84 роки.

Також передбачено, що 1 січня у світі народиться 371 504 дитини.

«У масштабах усього світу більше половини цих дітей з'явиться на світ в 10 країнах: Індії (59 995), Китаї (35 615), Нігерії (21 439), Пакистані (14 161), Індонезії (12 336), Ефіопії (12 006 ), Сполучених Штатах (10 312), Єгипті (9455), Бангладеш (9236) і Демократичній Республіці Конго (8640)», - зазначили в організації.

Нагадаємо, за 10 місяців 2020 року Україна втратила майже чверть мільйона населення. Також в Україні смертність в два рази перевищує народжуваність.