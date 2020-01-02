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1 січня в Україні провели менше 18 тисяч тестів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 січня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 5 038 нових хворих на COVID-19. З них 182 дитини та 131 медпрацівник. Варто зазначити, що у перший день нового року українські лабораторії провели 17 930 тестів, що означає – чим менше тестів, тим менше виявлених хворих.
У перший день нового року в Україні помер 51 пацієнт з коронавірусною хворобою.
Ситуація в регіонах наступна.
м. Київ – 112 649 випадків;
Вінницька область – 22 801 випадок;
Волинська область – 33 312 випадки;
Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
Донецька область – 37 198 випадків;
Житомирська область – 39 982 випадки;
Закарпатська область – 28 407 випадків;
Запорізька область – 54 717 випадків;
Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
Київська область – 60 238 випадків;
Кіровоградська область – 8 544 випадки;
Луганська область – 10 923 випадки;
Львівська область – 62 130 випадків;
Миколаївська область – 31 705 випадків;
Одеська область – 71 889 випадків;
Полтавська область – 36 733 випадки;
Рівненська область – 41 503 випадки;
Сумська область – 41 350 випадків;
Тернопільська область – 34 275 випадків;
Харківська область – 70 212 випадки;
Херсонська область – 18 044 випадки;
Хмельницька область – 39 932 випадки;
Черкаська область – 39 481 випадок;
Чернівецька область – 40 357 випадків;
Чернігівська область – 30 353 випадки.
09:12: Народжені в 2021 році діти зможуть дожити до початку XXII століття
08:31: Степанов доповів про зниження темпів поширення коронавірусу в Україні
14:08: Імітація президента - Порошенко другий рік поспіль виступив разом зі справжнім лідером України
13:38: В Україні піднялась вартість оформлення біометричних паспортів
13:08: Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook
11:15: «Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні
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