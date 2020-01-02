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Степанов доповів про зниження темпів поширення коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 08:31
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Степанов доповів про зниження темпів поширення коронавірусу в Україні

1 січня в Україні провели менше 18 тисяч тестів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 5 038 нових хворих на COVID-19. З них 182 дитини та 131 медпрацівник. Варто зазначити, що у перший день нового року українські лабораторії провели 17 930 тестів, що означає – чим менше тестів, тим менше виявлених хворих.

У перший день нового року в Україні помер 51 пацієнт з коронавірусною хворобою.

Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 112 649 випадків; 

Вінницька область – 22 801 випадок; 

Волинська область – 33 312 випадки; 

Дніпропетровська область – 59 293 випадки; 

Донецька область – 37 198 випадків; 

Житомирська область – 39 982 випадки; 

Закарпатська область – 28 407 випадків; 

Запорізька область – 54 717 випадків; 

Івано-Франківська область – 43 489 випадків; 

Київська область – 60 238 випадків; 

Кіровоградська область – 8 544 випадки; 

Луганська область – 10 923 випадки; 

Львівська область – 62 130 випадків; 

Миколаївська область – 31 705 випадків; 

Одеська область – 71 889 випадків; 

Полтавська область – 36 733 випадки; 

Рівненська область – 41 503 випадки; 

Сумська область – 41 350 випадків; 

Тернопільська область – 34 275 випадків; 

Харківська область – 70 212 випадки; 

Херсонська область – 18 044 випадки; 

Хмельницька область – 39 932 випадки; 

Черкаська область – 39 481 випадок; 

Чернівецька область – 40 357 випадків; 

Чернігівська область – 30 353 випадки.

 

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