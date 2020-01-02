Степанов доповів про зниження темпів поширення коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 02 січня 2021, 08:31

1 січня в Україні провели менше 18 тисяч тестів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 січня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 5 038 нових хворих на COVID-19. З них 182 дитини та 131 медпрацівник. Варто зазначити, що у перший день нового року українські лабораторії провели 17 930 тестів, що означає – чим менше тестів, тим менше виявлених хворих.

У перший день нового року в Україні помер 51 пацієнт з коронавірусною хворобою.

Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 112 649 випадків;

Вінницька область – 22 801 випадок;

Волинська область – 33 312 випадки;

Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

Донецька область – 37 198 випадків;

Житомирська область – 39 982 випадки;

Закарпатська область – 28 407 випадків;

Запорізька область – 54 717 випадків;

Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

Київська область – 60 238 випадків;

Кіровоградська область – 8 544 випадки;

Луганська область – 10 923 випадки;

Львівська область – 62 130 випадків;

Миколаївська область – 31 705 випадків;

Одеська область – 71 889 випадків;

Полтавська область – 36 733 випадки;

Рівненська область – 41 503 випадки;

Сумська область – 41 350 випадків;

Тернопільська область – 34 275 випадків;

Харківська область – 70 212 випадки;

Херсонська область – 18 044 випадки;

Хмельницька область – 39 932 випадки;

Черкаська область – 39 481 випадок;

Чернівецька область – 40 357 випадків;

Чернігівська область – 30 353 випадки.