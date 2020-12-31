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Колишній лідер України продовжив грати в президента.
Новину передає «Преса України».
У новорічну ніч політик Петро Порошенко знову звернувся до українців. Так, на пов'язаних з ним телеканалах «Прямий» і «5 канал» другий рік поспіль замість новорічного привітання чинного президента показали його відеоролик.
П'ятий президент України протягом трьох хвилин вітав українців зі святом. Після цього телеканал «Прямий» показав привітання президента Володимира Зеленського. «5 канал» навпаки спочатку показав привітання чинного лідера, а потім колишнього.
14:08: Імітація президента - Порошенко другий рік поспіль виступив разом зі справжнім лідером України
13:38: В Україні піднялась вартість оформлення біометричних паспортів
13:08: Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook
11:15: «Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні
10:39: Ізраїль рекордними темпами вакцинує людей від COVID-19
10:01: Дієтологи розповіли, скільки мандаринів можна з'їдати за день
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