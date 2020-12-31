Імітація президента - Порошенко другий рік поспіль виступив разом зі справжнім лідером України

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 14:08

Колишній лідер України продовжив грати в президента.

Новину передає «Преса України».

У новорічну ніч політик Петро Порошенко знову звернувся до українців. Так, на пов'язаних з ним телеканалах «Прямий» і «5 канал» другий рік поспіль замість новорічного привітання чинного президента показали його відеоролик.

П'ятий президент України протягом трьох хвилин вітав українців зі святом. Після цього телеканал «Прямий» показав привітання президента Володимира Зеленського. «5 канал» навпаки спочатку показав привітання чинного лідера, а потім колишнього.