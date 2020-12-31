Імітація президента - Порошенко другий рік поспіль виступив разом зі справжнім лідером України 14:08
В Україні піднялась вартість оформлення біометричних паспортів 13:38
Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook 13:08
«Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні 11:15
Ізраїль рекордними темпами вакцинує людей від COVID-19 10:39
Дієтологи розповіли, скільки мандаринів можна з'їдати за день 10:01
В останній день 2020 року коронавірус виявили у 9432 українців 09:21
Важлива новина від Зеленського – З Сирії успішно повернули громадян України 09:10
Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком 08:30
У Швейцарії після вакцинації від COVID-19 померла людина 14:09
Дружина Віктора Павліка розповіла, як гроші вирішили ДТП за її участю 13:33
Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів 13:06
НБУ встановив офіційни курс гривні до долара на 4 січня 2021 року 10:10
Легка форма коронавірусу – теж погано: Лікарі назвали причину 09:01
Стало відомо, скільки доведеться платити українцям й хто може не доплачувати за відповідні послуги.
Новину передає «Преса України».
Від сьогодні, 1 січня, в Україні піднялась ціна послуги оформлення біометричних документів. Про це повідомили у прес-службі Державної міграційної служби України.
Підприємство «Поліграфічний комбінат "Україна"» підняло вартість паспорта громадянина України у формі картки з 219 грн до 237 грн. За паспорт для виїзду за кордон доведеться платити 342 грн замість 330 грн. Посвідка на тимчасове проживання обійдеться в 315 грн замість 291 грн.
Уточнюється, що громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заявку, можуть отримати документ за старими тарифами. Доплачувати їм не доведеться. Однак, якщо була здійснена оплата послуг, але не була подана заявку, доведеться доплачувати.
14:08: Імітація президента - Порошенко другий рік поспіль виступив разом зі справжнім лідером України
13:38: В Україні піднялась вартість оформлення біометричних паспортів
13:08: Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook
11:15: «Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні
10:39: Ізраїль рекордними темпами вакцинує людей від COVID-19
10:01: Дієтологи розповіли, скільки мандаринів можна з'їдати за день
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.