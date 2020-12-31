В Україні піднялась вартість оформлення біометричних паспортів

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 13:38

Стало відомо, скільки доведеться платити українцям й хто може не доплачувати за відповідні послуги.

Новину передає «Преса України».

Від сьогодні, 1 січня, в Україні піднялась ціна послуги оформлення біометричних документів. Про це повідомили у прес-службі Державної міграційної служби України.

Підприємство «Поліграфічний комбінат "Україна"» підняло вартість паспорта громадянина України у формі картки з 219 грн до 237 грн. За паспорт для виїзду за кордон доведеться платити 342 грн замість 330 грн. Посвідка на тимчасове проживання обійдеться в 315 грн замість 291 грн.

Уточнюється, що громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заявку, можуть отримати документ за старими тарифами. Доплачувати їм не доведеться. Однак, якщо була здійснена оплата послуг, але не була подана заявку, доведеться доплачувати.