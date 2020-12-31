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Адже «українці непереможні».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 січня, колишня медреформаторка Уляна Супрун пообіцяла українцям, що більше не писатиме постів на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Як відомо, одіозну американку неодноразово критикували за те, що вона «годує» українців примітивними постами про необхідність їсти яблука і тому подібне.
Супрун, яка була виконувачкою обов'язки міністра охорони здоров'я України, зазначила, що українці непереможні.
«У перший день нового року публікую на своїй сторінці в фейсбуці останній пост. І я хочу дати вам останню пораду: українці непереможні. Конфліктуйте і не йдіть на компроміс зі злом», - йшлось в її повідомленні.
Будьте здоровим глуздом. У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам...Опубликовано Уляна Супрун Пятница, 1 января 2021 г.
Вона також порадила українцям не боятися брати на себе відповідальність за все, що відбувається.
13:08: Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook
11:15: «Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні
10:39: Ізраїль рекордними темпами вакцинує людей від COVID-19
10:01: Дієтологи розповіли, скільки мандаринів можна з'їдати за день
09:21: В останній день 2020 року коронавірус виявили у 9432 українців
09:10: Важлива новина від Зеленського – З Сирії успішно повернули громадян України
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