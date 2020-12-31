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Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 13:08
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Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook

Адже «українці непереможні».

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 1 січня, колишня медреформаторка Уляна Супрун пообіцяла українцям, що більше не писатиме постів на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Як відомо, одіозну американку неодноразово критикували за те, що вона «годує» українців примітивними постами про необхідність їсти яблука і тому подібне.

Супрун, яка була виконувачкою обов'язки міністра охорони здоров'я України, зазначила, що українці непереможні.

«У перший день нового року публікую на своїй сторінці в фейсбуці останній пост. І я хочу дати вам останню пораду: українці непереможні. Конфліктуйте і не йдіть на компроміс зі злом», - йшлось в її повідомленні.

Будьте здоровим глуздом. У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам...

Опубликовано Уляна Супрун Пятница, 1 января 2021 г.

Вона також порадила українцям не боятися брати на себе відповідальність за все, що відбувається.

 

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