З китайського Apple store видалили 46 тисяч додатків

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 12:38

Все через суворі правила у Китаї.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 січня, стало відомо, що з магазину додатків Apple store у Китаї було видалено понад 46 000 додатків. Як зазначив технологічний гігант, з них 39 000 ігрових додатків. Компанія вдалась до таких заходів на тлі рішення влади Китаю боротися з неліцензійними іграми.

Представники дослідницької компанії Qimai повідомили, що серед видалених додатків такі популярні ігри як Ubisoft Assassin’s Creed Identity та NBA 2K20. Аналітики заявили, що цей крок не був несподіванкою, оскільки Apple продовжує закривати лазівки, щоб відповідати китайським регуляторам контенту.