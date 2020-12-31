Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком
  • Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів
  • Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років

З китайського Apple store видалили 46 тисяч додатків

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 12:38
Версія для друку
З китайського Apple store видалили 46 тисяч додатків

Все через суворі правила у Китаї. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 1 січня, стало відомо, що з магазину додатків Apple store у Китаї було видалено понад 46 000 додатків. Як зазначив технологічний гігант, з них 39 000 ігрових додатків. Компанія вдалась до таких заходів на тлі рішення влади Китаю боротися з неліцензійними іграми.

Представники дослідницької компанії Qimai повідомили, що серед видалених додатків такі популярні ігри як Ubisoft Assassin’s Creed Identity та NBA 2K20. Аналітики заявили, що цей крок не був несподіванкою, оскільки Apple продовжує закривати лазівки, щоб відповідати китайським регуляторам контенту.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції