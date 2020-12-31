З китайського Apple store видалили 46 тисяч додатків

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Все через суворі правила у Китаї.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 січня, стало відомо, що з магазину додатків Apple store у Китаї було видалено понад 46 000 додатків. Як зазначив технологічний гігант, з них 39 000 ігрових додатків. Компанія вдалась до таких заходів на тлі рішення влади Китаю боротися з неліцензійними іграми.
Представники дослідницької компанії Qimai повідомили, що серед видалених додатків такі популярні ігри як Ubisoft Assassin’s Creed Identity та NBA 2K20. Аналітики заявили, що цей крок не був несподіванкою, оскільки Apple продовжує закривати лазівки, щоб відповідати китайським регуляторам контенту.
13:08: Перший подарунок від Супрун – Ексмедреформаторка пообіцяла не писати пости у Facebook
11:15: «Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні
10:39: Ізраїль рекордними темпами вакцинує людей від COVID-19
10:01: Дієтологи розповіли, скільки мандаринів можна з'їдати за день
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