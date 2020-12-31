У новорічну ніч Таймс-сквер обезлюднів

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 11:59

Причина – скасування святкувань у США на тлі пандемії.

Новину передає «Преса України».

У ніч з 31 грудня на 1 січня знаменита локація Таймс-сквер у Нью-Йорку була досить незвичною. Справа у тому, що зазвичай на Новий рік тут збираються тисячі людей. Однак через пандемію у США заборонили гуляння, тому на Таймс-сквер не було великої публіки.

Шалене шоу влаштували співачки Дженніфер Лопес та Глорія Гейнор.

Подивитися на свято дозволили лише декільком гостям, серед яких медичні працівники та інших люди, які перебувають на передовій у боротьбі з пандемією. Нагадаємо, протягом пандемії у Нью-Йорку померли понад 25 000 жителів.