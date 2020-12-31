Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком
  • Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів
  • Президента Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити на 10 років

«Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 11:15
Версія для друку
«Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні

У 2021 році Австралія матиме оновлений гімн.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 1 січня, стало відомо, Австралія змінила слово в гімні на честь корінного населення. Як повідомило видання Associated Press, про зміни розповів прем'єр-міністр Скотт Моррісон у новорічну ніч.

Так, буде змінений другий рядок гімну «Advance Australia Fair», що означає «Бо ми молоді і вільні», на «Бо ми єдині і вільні». Зміна у гімні набрала чинності з 1 січня. 

«Настав час забезпечити, щоб ця велика єдність була більш повно відображена в нашому національному гімні», - заявив він, додавши, що Австралія була «найуспішнішою полікультурною державою на Землі».

За його словами, Австралія як сучасна держава може бути відносно молодою, однак історія країни давня, як і історії багатьох народів Перших Націй.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції