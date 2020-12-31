«Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 11:15

У 2021 році Австралія матиме оновлений гімн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 січня, стало відомо, Австралія змінила слово в гімні на честь корінного населення. Як повідомило видання Associated Press, про зміни розповів прем'єр-міністр Скотт Моррісон у новорічну ніч.

Так, буде змінений другий рядок гімну «Advance Australia Fair», що означає «Бо ми молоді і вільні», на «Бо ми єдині і вільні». Зміна у гімні набрала чинності з 1 січня.

«Настав час забезпечити, щоб ця велика єдність була більш повно відображена в нашому національному гімні», - заявив він, додавши, що Австралія була «найуспішнішою полікультурною державою на Землі».

За його словами, Австралія як сучасна держава може бути відносно молодою, однак історія країни давня, як і історії багатьох народів Перших Націй.