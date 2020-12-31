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У 2021 році Австралія матиме оновлений гімн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 січня, стало відомо, Австралія змінила слово в гімні на честь корінного населення. Як повідомило видання Associated Press, про зміни розповів прем'єр-міністр Скотт Моррісон у новорічну ніч.
Так, буде змінений другий рядок гімну «Advance Australia Fair», що означає «Бо ми молоді і вільні», на «Бо ми єдині і вільні». Зміна у гімні набрала чинності з 1 січня.
«Настав час забезпечити, щоб ця велика єдність була більш повно відображена в нашому національному гімні», - заявив він, додавши, що Австралія була «найуспішнішою полікультурною державою на Землі».
За його словами, Австралія як сучасна держава може бути відносно молодою, однак історія країни давня, як і історії багатьох народів Перших Націй.
11:15: «Найуспішніша полікультурна держава на Землі» змінила слово у гімні
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