Ізраїль рекордними темпами вакцинує людей від COVID-19

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 10:39

Вакцину отримали більш людей, ніж заразилися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 січня, стало відомо, що впродовж двох тижнів в Ізраїлі ввели вакцину від коронавірусу для понад 7% населення. Про це повідомило видання CBNC, посилаючись на дані міністерства охорони здоров’я Ізраїля. Для прикладу, у США вакцину отримали 0,8% від свого населення.

Зокрема, станом на 31 грудня вакцину ввели для 647 тисяч осіб. Жодна з країн ще не показала таких результатів. Також наголошується, що за перші 9 днів вакцину отримали більш людей, ніж заразилися з весь період пандемії.

Нагадаємо, населення Ізраїлю становить 9,2 млн жителів.