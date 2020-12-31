Дієтологи розповіли, скільки мандаринів можна з'їдати за день

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 10:01

Мандарини надзвичайно популярні в сезон новорічних свят.

Новину передає «Преса України».

У зв'язку з настанням новорічних свят дієтологи вирішили нагадати, що їсти потрібно в міру, краще малими порціями до 5 разів на день. Також наголошується, що популярний цитрус мандарин варто споживати без шкоди здоров'ю. Тобто не переїдати мандаринок, адже це може привести до здуття живота та алергії.

Як зазначається, добовою нормою мандаринів вважають не більше 4 штук. Виключати мандарини зі свого раціону дієтологи не радять, адже вони багаті на вітаміни С, групи А, В, каротин, кальцій, магній, фосфор.

Також мандаринки мають клітковину, яка допомагає нормалізувати засвоєння простих вуглеводів. Ще одним бонусом є те, що мандарини покращують імунітет та виводять токсини з організму.