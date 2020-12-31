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Мандарини надзвичайно популярні в сезон новорічних свят.
Новину передає «Преса України».
У зв'язку з настанням новорічних свят дієтологи вирішили нагадати, що їсти потрібно в міру, краще малими порціями до 5 разів на день. Також наголошується, що популярний цитрус мандарин варто споживати без шкоди здоров'ю. Тобто не переїдати мандаринок, адже це може привести до здуття живота та алергії.
Як зазначається, добовою нормою мандаринів вважають не більше 4 штук. Виключати мандарини зі свого раціону дієтологи не радять, адже вони багаті на вітаміни С, групи А, В, каротин, кальцій, магній, фосфор.
Також мандаринки мають клітковину, яка допомагає нормалізувати засвоєння простих вуглеводів. Ще одним бонусом є те, що мандарини покращують імунітет та виводять токсини з організму.
10:01: Дієтологи розповіли, скільки мандаринів можна з'їдати за день
09:21: В останній день 2020 року коронавірус виявили у 9432 українців
09:10: Важлива новина від Зеленського – З Сирії успішно повернули громадян України
08:30: Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком
14:09: У Швейцарії після вакцинації від COVID-19 померла людина
13:33: Дружина Віктора Павліка розповіла, як гроші вирішили ДТП за її участю
13:06: Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів
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