В останній день 2020 року коронавірус виявили у 9432 українців

Аня Мартинюк 01 січня 2021, 09:21

Коронавірусна статистика не продемонструвала різких змін.

Новину передає «Преса України».

Станом на 1 січня в Україні 1 064 479 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 9432 людини. Найбільше нових випадків у Києві – 885. Найменше у Кіровоградській області – 74.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 147 людей. За весь період спостереження 18 680 осіб. За минулу добу одужали 10 016 українців.