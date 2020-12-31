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Коронавірусна статистика не продемонструвала різких змін.
Новину передає «Преса України».
Станом на 1 січня в Україні 1 064 479 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 9432 людини. Найбільше нових випадків у Києві – 885. Найменше у Кіровоградській області – 74.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 147 людей. За весь період спостереження 18 680 осіб. За минулу добу одужали 10 016 українців.
10:01: Дієтологи розповіли, скільки мандаринів можна з'їдати за день
09:21: В останній день 2020 року коронавірус виявили у 9432 українців
09:10: Важлива новина від Зеленського – З Сирії успішно повернули громадян України
08:30: Фальстарт або як Зеленський привітав українців з Новим роком
14:09: У Швейцарії після вакцинації від COVID-19 померла людина
13:33: Дружина Віктора Павліка розповіла, як гроші вирішили ДТП за її участю
13:06: Туреччина скасувала обов'язкове ПЛР-тестування авіапасажирів
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